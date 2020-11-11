Саратовец может лишиться Nissan Tiida из-за неуплаты транспортного налога

Фото: УФССП по Саратовской области
Транспортный налог не торопился выплачивать 41-летний саратовец, сумма долга выросла до 70 тыс. рублей.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, в отношении него возбудили сводное исполнительное производство.
Выяснилось, что у гражданина есть Nissan Tiida, которую арестовали. Если мужчина не отдаст деньги, транспорт продадут в счет долга.
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