Саратовец может лишиться Nissan Tiida из-за неуплаты транспортного налога

Фото: УФССП по Саратовской области

Транспортный налог не торопился выплачивать 41-летний саратовец, сумма долга выросла до 70 тыс. рублей.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, в отношении него возбудили сводное исполнительное производство.

Выяснилось, что у гражданина есть Nissan Tiida, которую арестовали. Если мужчина не отдаст деньги, транспорт продадут в счет долга.

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