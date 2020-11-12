Холодно и ветрено: прогноз погоды на 12 ноября

В Саратовской области сегодня, 12 ноября, будет облачно с прояснениями и прохладно.

- Температура днем будет максимум -2…+3 градуса. Местами пройдет небольшой снег, а на дорогах станет скользко, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Ветер подует со скоростью 5–10 м/с и порывами до 13 м/с.

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