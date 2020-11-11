Сборщики урожая под Саратовом украли с места работы более тонны зерна

В Перелюбском районе осудили двух местных жителей 36 и 43 лет. Их признали виновными в тайном хищении чужого имущества группой лиц по предварительному сговору.

- Мужчина 15 июля на работе по уборке урожая похитили 1 040 кг зерна пшеницы на общую сумму 13 520 рублей. Они выгрузили его из комбайнов и спрятали на краю поля, а затем распорядились похищенным по своему усмотрению, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Суд оштрафовал каждого из злоумышленника на 13 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.