Сборщики урожая под Саратовом украли с места работы более тонны зерна

В Перелюбском районе осудили двух местных жителей 36 и 43 лет. Их признали виновными в тайном хищении чужого имущества группой лиц по предварительному сговору.
- Мужчина 15 июля на работе по уборке урожая похитили 1 040 кг зерна пшеницы на общую сумму 13 520 рублей. Они выгрузили его из комбайнов и спрятали на краю поля, а затем распорядились похищенным по своему усмотрению, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.
Суд оштрафовал каждого из злоумышленника на 13 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.