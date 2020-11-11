В Саратовской области больницы постепенно переходят от кислорода в баллонах на кислородные станции

В больницах Саратовской области нет проблем с обеспечением кислородом. Об этом в ходе брифинга 11 ноября заявил замминистра здравоохранения Денис Грайфер.

- В области есть компания с лицензией на отпуск кислорода. Примерно 80% больниц имеют контракты именно с ней. И есть организация в Южном федеральном округе, которая также осуществляет поставки. Дефицита кислорода нет.

Сейчас мы переходим от кислорода в баллонах на кислородные станции. Несколько станций уже строятся в разных городах, — пояснил Грайфер.