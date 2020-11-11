«Дистанционку» в Саратове можно заменить обучением небольшими группами

В Саратовских школах возможны разные формы дистанционного обучения. Это могут быть электронные платформы, а может быть индивидуальные задания, передаваемые, например по телефону. А также - если педагог не болен, то можно организовывать занятия небольшими группами, если есть необходимость. Об этом на брифинге 11 ноября заявила заместитель министра образования Ирина Чинаева.

Также она заявила, что родители младшекласников могут написать заявление на дистанционное обучение. Но главное, чтобы родители смогли на это время обеспечить возможность для учебного процесса. Потому что в школах детей младших классов могут организовать, а дома это сделать сложно.

Всего, по словам Чинаевой, закрыты и переведены на дистанционное обучение из-за заболеваемости коронавирусом девять классов в различных школах, а в селах Звонаревка Марксовского района и Запрудное Питерского района школы закрыты полностью.

Нет полностью закрытых детсадов, только десять отдельных групп.