Под Саратовом пенсионерка-огородница обматерила молодую родственницу и попала под суд

В Аркадакском районе Саратовской области осудили 78-летнюю местную жительницу за публичное оскорбление.

- Днем 4 июня 2020 года женщина в гостях у 20-летней родственницы в райцентре обматерила ее, так как была недовольна тем, что ей не разрешили распоряжаться придомовой территорией для посадки, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Прокуратура провела проверку по факту оскорбления и возбудило административное дело, по которому пенсионерку суд оштрафовал на 1 тыс. рублей.

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