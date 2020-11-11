В Саратовской области планируют открыть еще пять ковидных лабораторий

В Саратовской области могут открыть еще лаборатории для ПЦР-диагностики коронавируса.

Как сообщил сегодня, 11 ноября, на брифинге регионального Минздрава замминистра здравоохранения Денис Грайфер, они появятся в Пугачеве, Петровске, энгельсских поликлинике №3 и больнице №2, а также в областном клиническом госпитале для ветеранов войн в Саратове.

Кроме того, увеличат мощности в горбольнице №1 Энгельса, Саратовской детской инфекционной больнице №5 и до 1 декабря Балаковской районной больнице.

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