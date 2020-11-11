В Саратовской области от иных патологий скончались 632 человека с коронавирусом

В Саратовской области на 11 ноября в ковидных госпиталях лежат 3 432 человека.

- Из них коронавирус диагностирован у 2 057. С пневмонией — 3 310 человек. На кислородной поддержке находятся 677 пациентов, на ИВЛ — 347, — рассказал на брифинге в Минздраве области замминистра здравоохранения региона Денис Грайфер.

Дома лечатся 4 182 человека с коронавирусом.

Также Грайфер сообщил, что от иных патологий скончались 632 человека с коронавирусом.

Напомним, именно от COVID-19 на 11 ноября умерли 174 человека. Последней на данный момент жертвой инфекции стал 66-летний мужчина.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.