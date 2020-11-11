В Саратовской области от иных патологий скончались 632 человека с коронавирусом

В Саратовской области на 11 ноября в ковидных госпиталях лежат 3 432 человека.
- Из них коронавирус диагностирован у 2 057. С пневмонией — 3 310 человек. На кислородной поддержке находятся 677 пациентов, на ИВЛ — 347, — рассказал на брифинге в Минздраве области замминистра здравоохранения региона Денис Грайфер.
Дома лечатся 4 182 человека с коронавирусом.
Также Грайфер сообщил, что от иных патологий скончались 632 человека с коронавирусом.
Напомним, именно от COVID-19 на 11 ноября умерли 174 человека. Последней на данный момент жертвой инфекции стал 66-летний мужчина.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.