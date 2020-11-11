Спортсменка из Энгельса заняла второе место на первенстве мира по самбо

Спортсменка из Саратовской области Ирина Давыдова взяла серебро на первенстве мира по самбо.

- В составе сборной России она завоевала серебряную медаль среди девушек 17-18 лет в наилегчайшей весовой категории до 40 кг, — сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве молодежной политики и спорта.

Спортсменка проходит подготовку в энгельсской школе «Юность», ее тренирует Михаил Гусев.

Чемпионат и первенство мира по самбо проходил с 6 по 9 ноября в городе Нови-Сад в Сербии. В них участвовали более 400 спортсменов из 35 стран.

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