Детей в 49 школах и детсадах Саратова накормили просроченным мясом

В столовые школ и детсадов Саратова отправили полтонны просроченной говядины Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Саратовской области благодаря ФГИС «Меркурий» выявлены факты оформления эВСД на поставку просроченной мясной продукции в детские сады и школы

В Саратове в столовые 49 школ и детсадов отправлено 539 кг мясной продукции из говядины, срок годности которой истек еще 31 августа.

Как установили специалисты Россельхознадзора по итогам анализа данных ФГИС «Меркурий», саратовское ООО «Старинные рецепты» 31 августа оформило производственный сертификат на не сколько партий мяса говядины, общим весом 539 кг. Срок годности мясной продукции истекал в тот же день, но был перебит на 4 сентября.

Эта продукция впоследствии через ООО «Торгмаркет» была поставлена в 49 детских садов и школ г. Саратова для использования в пищу детям. В адрес детских дошкольных учреждений и Комитета образования Саратовской области направлены информационные письма о выявленных нарушениях со стороны поставщиков продукции, - сообщили «КП-Саратов» в региональном управлении Россельхознадзора.

Прокуратура провела проверку - нарушения со стороны ООО «Старинные рецепты» и ООО «Торгмаркет» подтвердились.

Каждую компанию оштрафовали - на 100 и 15 тыс. рублей соответственно.

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