Вячеслав Цой. Фото сайта Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья

В Саратове скончался председатель Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья Вячеслав Цой.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ, он умер 10 ноября.

Вячеславу Цою было 70 лет. С 2009 года он возглавлял Ассоциацию архитекторов и проектировщиков Поволжья, а ранее был председателем Саратовской организации Союза архитекторов России.

- От лица министерства строительства и ЖКХ области выражаю искренние соболезнования близким и родным Вячеслава Вениаминовича. Он обладал огромным опытом работы в области архитектуры и проектирования, был профессионалом своего дела, интересным собеседником и отличным человеком, — сказал министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачев.

- Высочайший профессионализм и замечательные человеческие качества Вячеслава Вениаминовича снискали ему авторитет, уважение и признание. Друзья, коллеги и партнеры Вячеслава Вениаминовича Цоя навсегда запомнят его как светлого, отзывчивого человека, грамотного руководителя, — отметили в Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья.

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