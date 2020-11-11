В Аткарске полностью сгорела кровля дома на Заводской

Сегодня, 11 ноября, семеро пожарных и две единицы техники в 3:32 выехали на тушение частного деревянного дома на Заводской улице в Аткарске.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, предварительной причиной пожара стала неправильно работающая печь.

Пламя на площади 45 кв. м ликвидировали, огонь уничтожил кровлю дома.

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