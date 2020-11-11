В Саратове мужчина перепутал квартиры и надругался над женщиной

Обвиняемый задержан Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Ленинском районе Саратова будут судить 43-летнего мужчину, обвиняемого в разбое и насильственных действиях сексуального характера.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ранее гражданин уже был судим.

По версии следствия, 28 апреля около 18 часов вечера 28-летняя женщина была дома с ребенком. Она ожидала возвращения мужа с работы и не стала запирать дверь. Злоумышленник пришел в гости к своей знакомой, но перепутал квартиры и вошел не туда.

Под угрозой расправы над ней самой и ребенком мужчина потребовал денег. Получив отказ, он схватил нож и надругался над потерпевшей. В этот момент вернулся муж с приятелем, которые сумели задержать злоумышленника и передали его полиции.

Свою вину мужчина не признал, дело передано в суд.

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