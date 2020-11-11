В Саратовской области от коронавируса умер 66-летний мужчина.

Таким образом, на 11 ноября в регионе насчитывается 174 смерти от COVID-19.

В областном Минздраве рассказали подробности лечения и смерти пациента.

- Мужчину на вторые сутки заболевания осмотрел терапевт и назначил лечение. В связи с нарастанием одышки на седьмые сутки болезни «скорая» госпитализировала его в специализированный стационар. Однако несмотря на терапию состояние больного резко ухудшилось, зафиксирована внезапная остановка сердечно-легочной деятельности и кровообращения, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе министерства.

Реанимационные мероприятия мужчине не помогли. Он скончался в больнице на 13-е сутки, семь из них провел на ИВЛ.

Также у пациента была ишемическая болезнь сердца и сахарный диабет.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.