В Саратовской области от коронавируса умер 66-летний мужчина.
Таким образом, на 11 ноября в регионе насчитывается 174 смерти от COVID-19.
В областном Минздраве рассказали подробности лечения и смерти пациента.
- Мужчину на вторые сутки заболевания осмотрел терапевт и назначил лечение. В связи с нарастанием одышки на седьмые сутки болезни «скорая» госпитализировала его в специализированный стационар. Однако несмотря на терапию состояние больного резко ухудшилось, зафиксирована внезапная остановка сердечно-легочной деятельности и кровообращения, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе министерства.
Реанимационные мероприятия мужчине не помогли. Он скончался в больнице на 13-е сутки, семь из них провел на ИВЛ.
Также у пациента была ишемическая болезнь сердца и сахарный диабет.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.