Саратовская прокуратура в законе о социальной поддержке балаковцев увидела коррупционный фактор

Социальную поддержку граждан, проживающих на территории тридцати километровой зоны вокруг Балаковской атомной электростанции обсудили 11 ноября в Саратовской областной думе на рабочей группе комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики.

С инициативой выступили представители КПРФ. Предлагается предоставить местным жителям льготу при оплате электроэнергии в размере 50% от итоговой суммы. Источник финансирования – бюджетные ассигнования

Присутствующий на заседании прокурор Иван Гусев отметил, что документ пока «сырой».

- Любое принятие мер соцподдержки должно быть обосновано. В прокуратуру не поступили обоснования, почему 30 километров, а не 40, 45. Вы должны гражданам дать ответ, почему 30 км, чтобы не нарушить права граждан проживающих дальше этой зоны. Граждане должны быть уравнены в конституционных правах. Необходимо так же уточнить какие документы необходимо предоставлять – здесь мы видим коррупциогенный фактор. Прокуратура дает пока отрицательный ответ. Также необходимо обоснование финансирование. Так не готовят законы, - сказал прокурор Иван Гусев.

Представитель губернатора Роман Яровой согласился с прокурором отметив, что документ был изучен в правительстве региона и претензии те же.

- Какие расчеты были заложены в основу, не ясно, и цену проекта мы увидеть не можем, - сказал Яровой.

Депутаты отметили, что закон социальный и готовы его поддерживать, но прежде необходимо внести ясность в некоторые пункты.

- Ранее такая льгота существовала, но тогда была единая сумма для всех - 41 рубль на человека. А то один тратит 5000 киловатт, другой – 2000 киловатт. Нужно пригласить представителей БалАЭС - они тоже могут сказать по целесообразности такой поддержки, - сказала вице-спикер Ольга Болякина.

В итоги пришли к выводу что проект нужно доработать с учетом замечаний. К обсуждению планируют вернуться 1 декабря.