Жительница Саратовской области из-за мошенников осталась без денег и косметологического аппарата

Еще одной жертвой мошенников стала 40-летняя жительница Кировского района Саратова. Об этом сообщили в городском УМВД.
Она заказала косметологический аппарат в соцсети, перевела 10,25 тыс. рублей предоплаты. Однако после этого ее заблокировали, товара гражданка так и не увидела.
Тогда потерпевшая обратилась в полицию. Выяснилось, что она стала жертвой 39-летней жительницы города Богданович в Свердловской области.
Злоумышленницу задержали, проверяется ее причастность к другим преступлениям.
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