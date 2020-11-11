Жительница Саратовской области из-за мошенников осталась без денег и косметологического аппарата

Еще одной жертвой мошенников стала 40-летняя жительница Кировского района Саратова. Об этом сообщили в городском УМВД.

Она заказала косметологический аппарат в соцсети, перевела 10,25 тыс. рублей предоплаты. Однако после этого ее заблокировали, товара гражданка так и не увидела.

Тогда потерпевшая обратилась в полицию. Выяснилось, что она стала жертвой 39-летней жительницы города Богданович в Свердловской области.

Злоумышленницу задержали, проверяется ее причастность к другим преступлениям.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.