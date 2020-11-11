СКР: УК из Энгельса пыталась получить право управлять двумя домами за 7 млн рублей

В Энгельсе Саратовской области возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, дело возбуждено в отношении представителя управляющей компании.

Следствие считает, что утром 15 октября на улице Челюскинцев в Саратове он передал директору другой УК 1,1 млн рублей. Средства предназначались за отказ от управления двумя многоквартирными домами в Энгельсе и за отказ от иска о незаконном начислении платежей.

Причем это была лишь часть общей суммы подкупа в 7 млн рублей.

Директор УК, которому передали деньги, написал заявление в правоохранительные органы. Поэтому сделка проходила под контролем регионального УФСБ, злоумышленника задержали на месте. Купюры были изъяты.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения задержанному.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.