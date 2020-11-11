Горела пекарня в балаковском магазине «Ярослав»

В Балакове ночью горел магазин «Ярослав» на улице 30 лет Победы.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании поступил около пяти утра.

Огонь охватил 1 кв. м площади пекарни. Предварительная причина — нарушение правил работы электрооборудования.

На пожар выезжали девять человек на двух машинах.

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