Горела пекарня в балаковском магазине «Ярослав»

В Балакове ночью горел магазин «Ярослав» на улице 30 лет Победы.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании поступил около пяти утра.
Огонь охватил 1 кв. м площади пекарни. Предварительная причина — нарушение правил работы электрооборудования.
На пожар выезжали девять человек на двух машинах.
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