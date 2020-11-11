Госдолг Саратова вырос почти на 600 млн рублей

Саратовские власти наращивают госдолг

Госдолг Саратова вырос на 592,4 млн рублей. Об этом было заявлено на публичных слушаниях по исполнению бюджета Саратова за 2019 год.

Общий объем госдолга областного центра на начало 2020 года составил 6 млрд 754,4 млн рублей.

По данным Минфина РФ, общий объем долгов муниципалитетов Саратовской области на 1 октября 2020 года составил 10 млрд 699 млн рублей. Из них почти 9 млрд — долги банкам.

Напомним, госдолг Саратовской области составляет 46 млрд 540 млн рублей и за 2020 год не изменился. А вот долги муниципалитетов выросли почти на 250 млн рублей.