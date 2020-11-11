В Саратове из-за уборки снега запретят парковки

С 1 декабря начинает действовать запрет на парковку Фото: Екатерина Семенова

В Саратове вводятся ограничения для автомобилистов, связанные с уборкой снега.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, с 1 декабря 2020 по 1 апреля 2021 года не везде можно будет парковать машины.

Запрет на парковку введен на следующих улицах:

- проспект Энтузиастов от Барнаульской до Авиастроителей,

- Пономарева от проспекта Энтузиастов до Кавказского проезда,

- Чернышевского от 4-го Чернышевского проезда до Большой Садовой,

- Барнаульская от проспекта Энтузиастов до 5-го Динамовского проезда,

- Азина от Хомяковой до Тульской,

- Крымская,

- Крымский проезд,

- проспект Энтузиастов от ЖК «Авиатор» до Крымской,

- Чернышевского от Большой Садовой до 3-го Солдатского проезда,

- Тульская от Химической до Фруктового проезда.

- Кавказская от Барнаульской до проспекта Энтузиастов.

Также на этот период водится запрет стоянки по четным и нечетным числам:

- Радищева от Первомайской до Чернышевского,

- Московская от Радищева до Большой Затонской,

- Кутякова от Горького до Радищева,

- Лермонтова от Московской до Октябрьской,

- Мичурина от Челюскинцев до Соборной,

- Чернышевского от Радищева до Московской,

- Челюскинцев от Чернышевского до Радищева,

- Советская от Вольской до Горького,

- Вольская от Советской до Чернышевского,

- Рабочая от Рахова до Чапаева,

- Белоглинская от Чапаева до улицы 53-й Стрелковой дивизии,

- Бахметьевская от Горького до Рахова,

- Чернышевского от Шелковичной до 2-й Садовой,

- Новоузенская от Хользунова до Серова,

- Шевченко от Рахова до Чапаева,

- Мичурина от Радищева до Рахова (правая сторона),

- проспект Строителей (дороги-дублеры) от Антонова до НИИ-28,

- Тархова от Перспективной до Топольчанской,

- Тверская,

- Мира,

- 1-й Международный проезд,

- 2-й Международный проезд,

- Вишневый проезд,

- Деловой проезд,

- Щорса,

- Космодемьянской,

- 1-й проезд Панфилова,

- 2-й проезд Панфилова,

- 3-й проезд Панфилова,

- Уфимцева,

- Днепропетровская,

- Чайковского,

- Блинова,

- Антонова (малая),

- Электронная,

- 2-я Электронная,

- Шехурдина (малая дорога) от НИИ-28 до Трофимовского моста,

- Измайлова,

- Ломоносова,

- Загороднева,

- Зеркальная,

- Кутякова,

- Посадского от Астраханской до Аткарской,

- Гоголя,

- Зарубина,

- Хвалынская от Большой Горной до Посадского,

- Посадского от Симбирской до Аткарской,

- Вольская,

- Горького,

- Чапаева,

- Рахова,

- Пугачева,

- Большая Горная,

- Ароновой,

- Осипова,

- Танкистов от Навашина до Соколовой.

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