Дмитрий Цымбал перестал быть главой саратовского Росздравнадзора

В Росздравнадзоре по Саратовской области сменился руководитель.
На сайте территориального органа нет прежнего начальника — Дмитрия Цымбала. Врио руководителя числится Людмила Объедкова.
В приемной отказались комментировать кадровые перестановки.
Напомним, с резкой критикой работы регионального Росздравнадзора выступил на минувшей неделе Вячеслав Володин. Он предложил губернатору «принять кадровые решения».
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