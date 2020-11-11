В Елшанке подростка заманили в гараж, избили и ограбили

В Ленинском районе Саратова вынесен приговор 21-летнему местному жителю.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в грабеже с применением насилия.
Установлено, что утром 9 декабря 2019 года он вместе с приятелями заманили 17-летнего подростка в гараж в поселке Елшанка. Они потребовали с него 5 тыс. рублей, а для убедительности 21-летний злоумышленник ударил потерпевшего по голове ладонью.
После этого юноша позвонил приятелю и попросил перечислить ему нужную сумму, которую перевел грабителям.
Когда его освободили, он обратился в полицию.
В суде злоумышленник признался и раскаялся, а также возместил ущерб. Суд отправил его в колонию общего режима на два года.
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