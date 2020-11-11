Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Губернатор Саратовской области объявил выговор министру финансов Ойкину

Должностное лицо не проконтролировало своевременное предоставление денег Минздраву
Ольга СимоноваОльга Симонова
КомментироватьОставить комментарий
Вадим Ойкин

Вадим Ойкин

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев объявил выговор первому заместителю председателя правительства — министру финансов Саратовской области Вадиму Ойкину.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, дисциплинарное взыскание наложено за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, выразившееся в необеспечении контроля за своевременным предоставлением денежных средств министерству здравоохранения области.

Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин 5 ноября устроил разнос чиновникам за неработающие в пандемию томографы, в их числе был Вадим Ойкин.

Также по поручению Володина прокуратура организует проверку регионального Минфина по фактам нарушения прав граждан из-за невыделения денег для работ по установке компьютерных томографов, купленных за счет федерального бюджета в медицинские учреждения Саратовской области.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.