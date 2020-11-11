Губернатор Саратовской области объявил выговор министру финансов Ойкину

Вадим Ойкин

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев объявил выговор первому заместителю председателя правительства — министру финансов Саратовской области Вадиму Ойкину.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, дисциплинарное взыскание наложено за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, выразившееся в необеспечении контроля за своевременным предоставлением денежных средств министерству здравоохранения области.

Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин 5 ноября устроил разнос чиновникам за неработающие в пандемию томографы, в их числе был Вадим Ойкин.

Также по поручению Володина прокуратура организует проверку регионального Минфина по фактам нарушения прав граждан из-за невыделения денег для работ по установке компьютерных томографов, купленных за счет федерального бюджета в медицинские учреждения Саратовской области.

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