Саратовцы не считают себя конфликтными людьми Фото: Екатерина Семенова

Составлен рейтинг конфликтности жителей российских городов. Саратов занял в нем 17-е место из 25.

Рейтинг составлен агентством Zoom Market путем опроса трех тыс. жителей наиболее крупных городов.

Респонденты отвечали на несколько вопросов: Часто ли вы сознательно избегаете конфликтов? Считаете ли вы, что свою правоту необходимо отстаивать в любой ситуации? Вы часто ругаетесь с незнакомыми людьми? Где чаще всего вы ругаетесь? Скажите, вы можете назвать себя конфликтным человеком?

Самыми конфликтными стали жители Челябинска, Краснодара и Перми. Саратов оказался на 17-й строке. Замыкают рейтинг Новосибирск, Владивосток и Москва.

Чаще всего граждане ругаются с незнакомцами, когда ведут автомобиль — 37%, в общественном транспорте — 29%, в магазинах и на рынках — 23%, в бюджетных учреждениях — 7% и с соседями — 4%.

Причем конфликтными себя считают лишь 9% россиян.

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