Рекорд коронавируса побит: сразу 209 зараженных в Саратовской области

Выявлены новые случаи коронавируса в Саратовской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Саратовской области утром 11 ноября стало известно о новых случаях заражения коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, диагноз поставлен сразу 209 пациентам. Это очередной рекорд по числу зараженных за сутки.

Всего в регионе таким образом выявлено 22 686 случаев коронавируса. Выздоровели с начала эпидемии 15 620 человек, за сутки — 275.

В Саратове, как обычно, больше всего зараженных за день — 110 человек.

Выявлен 31 случай среди детей и 73 среди лиц старше 60 лет.

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