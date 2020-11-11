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На выплаты детям от трех до семи лет Саратовская область направила свыше 3,7 млрд рублей

Поддержкой обеспечивают свыше 66 тыс. семей
Дарья Вострикова
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Саратовская область направила свыше 3,7 млрд рублей на выплаты детям в возрасте от трех до семи лет.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве социальной защиты и труда региона, она начисляется на более 79 тыс. детей из свыше 66 тыс. семей.

Такую меру поддержки ввели в 2020 году по инициативе президента РФ Владимира Путина.

Отметим, что получить выплату может та семья, среднедушевой доход которой не превышает немногим 9,5 тыс. рублей в месяц. Если детей несколько, деньги дают на каждого из них.

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