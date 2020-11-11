Мопедист устроил массовое ДТП на Огородной улице в Саратове

В Саратове мопедист устроил ДТП Фото: ГИБДД по Саратову

Вчера, 10 ноября, в 11:10 напротив Огородной улицы, 90\100 в Саратове случилась авария.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, виной стал неудачный маневр 42-летнего мопедиста.

Он врезался в ВАЗ-2104, который вел 53-летний шофер, а затем в Daewoо под управлением 46-летней гражданки.

В итоге водитель двухколесного транспорта попал в больницу.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.