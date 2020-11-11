Мопедист устроил массовое ДТП на Огородной улице в Саратове

В Саратове мопедист устроил ДТП
Фото: ГИБДД по Саратову
Вчера, 10 ноября, в 11:10 напротив Огородной улицы, 90\100 в Саратове случилась авария.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, виной стал неудачный маневр 42-летнего мопедиста.
Он врезался в ВАЗ-2104, который вел 53-летний шофер, а затем в Daewoо под управлением 46-летней гражданки.
В итоге водитель двухколесного транспорта попал в больницу.
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