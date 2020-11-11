Балаковец получил полтора года колонии за кражу из салона связи на 67 тыс. рублей

Суд признал 31-летнего рецидивиста из Балаково виновным в краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, ночью 21 марта он подошел к одному из салонов сотовой связи. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, мужчина разбил окно и унес сотовые телефоны, планшеты, аккумуляторы и чехлы.

Сумма ущерба превысила отметку в 67 тыс. рублей.

Украденное он продал, а деньги потратил на себя.

Теперь ему придется провести полтора года в исправительной колонии строгого режима.

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