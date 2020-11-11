На Шелковичной в Саратове ЗИЛ насмерть сбил женщину

ЗИЛ задавил женщину
Фото: ГИБДД по Саратову
В Саратове сегодня утром, 11 ноября, насмерть задавили женщину.
- По предварительным данным, в 07:55 на пересечении улиц Шелковичная и Большая Садовая водитель ЗИЛа сбил 66-летнюю женщину, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.
Пешеход от полученных травм скончалась на месте.
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