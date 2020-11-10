Люстра во дворе дома восхитила саратовцев

Люстра во дворе дома на Вольской в Саратове. Фото из Instagram-канала saratov.lovee

Саратовцев удивила люстра в дворе дома.

Фотография выложена в Instagram-канале saratov.lovee и в группах «Вконтате».

- Богато жить не запретишь! Вот такая люстра висит в одном из дворов Саратова, — сообщают авторы поста.

Вид на люстру днем. Фото пользователя Ирина Трифонова из группы "Типичный Саратов"

Комментаторы удивились люстре на улице, но большинство сочло ее очень красивой. Многие выразили желание съездить и посмотреть лично.

Также стал известен адрес — двор дома на Вольской, при пересечении с Белоглинской.

Люстра вызвала восхищение саратовцев. Фото из Instagram-канала saratov.lovee

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