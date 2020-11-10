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Люстра во дворе дома восхитила саратовцев

Многие хотели бы увидеть ее вживую
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Люстра во дворе дома на Вольской в Саратове. Фото из Instagram-канала saratov.lovee

Люстра во дворе дома на Вольской в Саратове. Фото из Instagram-канала saratov.lovee

Саратовцев удивила люстра в дворе дома.

Фотография выложена в Instagram-канале saratov.lovee и в группах «Вконтате».

- Богато жить не запретишь! Вот такая люстра висит в одном из дворов Саратова, — сообщают авторы поста.

Вид на люстру днем. Фото пользователя Ирина Трифонова из группы "Типичный Саратов"

Вид на люстру днем. Фото пользователя Ирина Трифонова из группы "Типичный Саратов"

Комментаторы удивились люстре на улице, но большинство сочло ее очень красивой. Многие выразили желание съездить и посмотреть лично.

Также стал известен адрес — двор дома на Вольской, при пересечении с Белоглинской.

Люстра вызвала восхищение саратовцев. Фото из Instagram-канала saratov.lovee

Люстра вызвала восхищение саратовцев. Фото из Instagram-канала saratov.lovee

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