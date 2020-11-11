В Заводском районе мужчину убили из-за бутылки алкоголя

Мужчина признался и раскаялся Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Заводском районе Саратова будут судить 40-летнего мужчину по обвинению в убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, следователи собрали достаточно доказательств, и дело передано в суд.

По версии следствия, днем 26 августа он распивал алкоголь с 39-летней сожительницей. Дама пошла за добавкой в магазин, но на обратном пути на нее напал неизвестный, выхватил бутылку и убежал.

Женщина позвонила сожителю, тот прибежал на подмогу и напал на грабителя, ударив его ножом в живот.

Раненый дошел до киоска, где упал и умер.

Злоумышленника задержали сотрудники Росгвардии. Свою вину он признал и раскаялся.

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