В Заводском районе мужчину убили из-за бутылки алкоголя

Мужчина признался и раскаялся
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Заводском районе Саратова будут судить 40-летнего мужчину по обвинению в убийстве.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, следователи собрали достаточно доказательств, и дело передано в суд.
По версии следствия, днем 26 августа он распивал алкоголь с 39-летней сожительницей. Дама пошла за добавкой в магазин, но на обратном пути на нее напал неизвестный, выхватил бутылку и убежал.
Женщина позвонила сожителю, тот прибежал на подмогу и напал на грабителя, ударив его ножом в живот.
Раненый дошел до киоска, где упал и умер.
Злоумышленника задержали сотрудники Росгвардии. Свою вину он признал и раскаялся.
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