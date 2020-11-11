В Вольске мужчина до смерти забил нового ухажера бывшей сожительницы

Мужчина признал вину и раскаялся Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Вольске Саратовской области предъявлено обвинение 32-летнему местному жителю.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

По версии следствия, утром 31 октября он пришел к бывшей сожительнице в дом по 2-му Рабочему переулку. Но застал там вместо женщины ее нового ухажера — 35-летнего мужчину. Соперники устроили выяснение отношений на кулаках, и старшему сильно досталось. Когда он упал, гость ушел.

Женщина обнаружила потерпевшего только вечером. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии, но 9 ноября скончался от тупой травмы головы и кровоизлиянием в мозг.

Подозреваемый был задержан. Он признал вину и раскаялся. Сейчас его взяли под стражу.

Драка произошла в доме по 2-му Рабочему переулку Фото: СУ СКР по Саратовской области

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