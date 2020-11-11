Труп мужчины найден в квартире его соседа в коммуналке в Энгельсе

Труп найден в коммунальной квартире Энгельса-1 Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Энгельсе Саратовской области погиб 44-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело было найдено 10 ноября в коммунальной квартире в Энгельсе-1.

В этот день мужчину пришла навестить родственница. Она нашла его мертвым в комнате соседа и вызвала полицию.

Следователь и судмедэксперт осмотрели труп. На голове были обнаружены раны, а по телу — кровоподтеки. Предварительно установлено, что мужчина умер 2-3 дня назад.

Сейчас начата доследственная проверка.

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