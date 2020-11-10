Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Саратовской области бесплатные лекарства на дому получили 752 человека

Будут закуплены лекарства для 12 тысяч человек
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
КомментироватьОставить комментарий
Более 700 амбулаторных пациентов получили бесплатные лекарства

Более 700 амбулаторных пациентов получили бесплатные лекарства

Фото: Екатерина Семенова

Зампред правительства Саратовской области Ирина Седова на заседании координационного совета 10 ноября рассказала, что в регионе бесплатными лекарствами обеспечены 752 больных коронавирусом, которые лечатся на дому.

Всего в области более 4 265 пациентов, которые лечатся амбулаторно.

Лекарства для бесплатного обеспечения будут закуплены из расчета 12 тыс. амбулаторных больных. Набор для каждого стоит порядка 7,8 тыс. рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.