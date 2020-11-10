В Саратовской области бесплатные лекарства на дому получили 752 человека

Более 700 амбулаторных пациентов получили бесплатные лекарства
Фото: Екатерина Семенова
Зампред правительства Саратовской области Ирина Седова на заседании координационного совета 10 ноября рассказала, что в регионе бесплатными лекарствами обеспечены 752 больных коронавирусом, которые лечатся на дому.
Всего в области более 4 265 пациентов, которые лечатся амбулаторно.
Лекарства для бесплатного обеспечения будут закуплены из расчета 12 тыс. амбулаторных больных. Набор для каждого стоит порядка 7,8 тыс. рублей.
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