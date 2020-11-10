В Саратовской области больше половины коек для коронавирусных больных обеспечены кислородом

В Саратовской области на сегодня, 10 ноября, открыто 4 130 коек для больных коронавирусом.

- Из них 2 084 с кислородной поддержкой, 530 — с аппаратами ИВЛ, — рассказала на координационном совете зампред регионального правительства Ирина Седова.

Она отметила, что продолжается развертывание дополнительных коек. В общей сложности их будет 4 365.

С октября уже произошло увеличение коек — их стало больше на 1 253. Сейчас свободны 637 мест в больницах.

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