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Губернатор Саратовской области Радаев о непонятной ситуации с КТ: Нельзя себя так вести

Он призвал Минздрав объяснить людям, что на исследование надо идти только по направлению врача
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев

Сегодня, 10 ноября, на заседании координационного совета по противодействию распространению коронавируса губернатор Саратовской области Валерий Радаев призвал зампреда регионального правительства Ирину Седову разобраться в непонятной ситуации с аппаратами компьютерной томографии.

- В течение дня обзвонили клиники — частные и государственные. Очень сложно разобраться оперативно. Во-первых, мы не можем разобраться в количестве аппаратов, это очень плохо. У вас должен быть реестр. У нас сегодня аппараты КТ в достатке, а заставить их работать не можем, — заявил Радаев.

По его словам, платно пройти исследование можно было уже вчера, а по записи — надо в очередь вставать.

- С этим надо разобраться. Нельзя себя так вести. Например, в районах области ограниченные возможности, — подчеркнул губернатор.

Он попросил министерство здравоохранения держать вопросы на контроле и объяснить населению, что на КТ нужно идти по направлению врача, а не самостоятельно.

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