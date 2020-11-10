Стал известен адрес, где появится государственная аптека в Саратове

В Саратове появится государственная аптека Фото: Екатерина Семенова

В Саратове в течение трех дней откроется государственная аптека, где будут препараты по сниженным ценам.

Как сообщил сегодня, 10 ноября, замминистра здравоохранения области Денис Грайфер на заседании координационного совета, она будет располагаться на пересечении Железнодорожной и Слонова.

- Планируется открытие таких аптек во всех населенных пунктах области, — отметил Грайфер.

По его словам, во все частные клиники направили письма с просьбой уточнить возможность бесплатного проведения компьютерной томографии за счет ОМС.

- На следующем заседании комиссии по ОМС готовимся распределить объемы проведения КТ между теми клиниками, которые выразят согласие участвовать в программе, — заявил чиновник.

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