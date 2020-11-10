В Саратове дезинфицируют подъезды только в каждом пятом доме

В Саратове идет недостаточная дезинфекция подъездов. Об этом сегодня, 10 ноября, на заседании координационного совета сообщила замруководителя Роспотребнадзора области Надежда Матвеева.

- Из 6 577 домов она проводится раз в неделю только в 1 223, это 18,6% от всего количества, — отметила она.

В районах области процент проведения дезинфекции разный. Чаще всего обеззараживают подъезды в Ртищевском, Аркадакском, Лысогорском, Балаковском, Екатериновском и Ершовском районах.

Также Матвеева рассказала, что нарушения санитарно-эпидемиологического режима выявлены в 41 магазине. По трем протоколам суд назначил штрафы по 200 тыс. рублей. Проверки торговых точек продолжаются.

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