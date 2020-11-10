На саратовских промпредприятиях коронавирусом заразились более 1,2 тысячи человек

В Саратовской области продлевается режим самоизоляции для людей старше 65 лет.

Как сообщила сегодня, 10 ноября, на заседании координационного совета замруководителя регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева, он будет действовать пока что по 23 ноября.

Также она упомянула, что на более 600 предприятий работают удаленно 6 563 сотрудника — это 9,8% от всего количества.

Известна заболеваемость коронавирусом на промпредприятиях. По словам Матвеевой, там заразаились 1 233 работника, а в сельском хозяйстве — 95.

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