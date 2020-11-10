Валерий Радаев потребовал представить точные данные по КТ в клиниках Саратова

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев на заседании координационного совета 10 ноября отметил, что до сих пор есть проблемы с доступностью прохождением компьютерной томографии.

По его словам, граждане жалуются, что крайне сложно записаться на исследование.

- Вчера поручил разобраться с каждым томографом частных клиник. По предварительной информации их более 30, но до настоящего времени точную цифру так и не получил. Жду уточнений. А также итогов переговоров оперштаба с руководством коммерческих медучреждений о проведении КТ-диагностики в рамках ОМС. Нужно широко доносить до людей, где можно пройти томографию по линии государственных клиник. Актуальный список учреждений и телефоны — публиковать ежедневно по аналогии со списком лекарств в аптеках, — заявил Радаев.

Он поставил к четвергу провести мониторинг работоспособности всех аппаратов КТ и сформировать доступный список.

Сейчас не во всех больницах, данные о которых были опубликованы, можно сделать КТ.

- Такое качество информирования граждан — недопустимо. Замечание адресую профильному зампреду Ирине Владимировне Седовой. Это ваша личная недоработка, — сказал губернатор.

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