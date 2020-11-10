Валерий Радаев раскритиковал низкие зарплаты в сельском хозяйстве Петровского района

Валерий Радаев провел совещание по финансово-экономическому положению Петровского района Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Губернатор Саратовской области остался недоволен низкими зарплатами в сельском хозяйстве Петровского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он высказал претензии главе района Денису Фадееву во время совещания по финансово-экономическому положению района.

- В сельском хозяйстве по области стоит задача выйти на уровень 30 тыс. рублей, а у вас она составляет 25 тыс. рублей. Несмотря на урожайный для Петровского район год, зарплата не выросла. Это ваш неиспользованный резерв, его нужно раскрывать, чтобы наполнить районный бюджет, — заявил Валерий Радаев.

По его словам, низкие зарплаты влекут за собой низкий сбор по НДФЛ. Он призвал власти района заниматься этими вопросами.

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