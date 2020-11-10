В Саратовской области замужними себя посчитали 58,4% девушек, а женатыми назвались только 41,6% парней

Девушек в Саратовской области немного меньше, чем парней Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Саратовстат в преддверии новой Всероссийской переписи населения поделился данными по итогам прежнего полномасштабного исследования населения. В 2010 году молодежи от 14 до 30 лет в Саратовской области было 555,6 тыс. человек, из них 50,6% — юноши и 49,4% — девушки.

В официальном браке в 2010 году состояло 187,3 тыс. молодых людей и девушек (34% всей молодежи региона). При этом цифра не разделилась поровну между представителями обоих полов. Замужними себя посчитали 58,4% девушек, а женатыми — 41,6% молодых людей.

Свежие данные Саратовстат планирует получить в ходе новой переписи, которая пройдет в апреле 2021 года.

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