Льготным категориям школьников Саратова вновь начнут выдавать продуктовые наборы

Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин 10 ноября провел совещание по вопросам дистанционного обучения.

Как заявил он на своей странице в Instagram, обеспечение полноценного обучения должно быть главной задачей.

- С родителями учеников у руководства школы должен быть прямой диалог, все вопросы необходимо решать незамедлительно, — заявил Бусаргин.

Также он поручил уделять особое внимание здоровью учителей.

- Льготным категориям учеников будут выдаваться продуктовые наборы на время дистанционного обучения. За реализацию этих направлений предусмотрена личная ответственность глав комитетов образования, — отметил председатель правительства.

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