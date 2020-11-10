Граффити «Цветы жизни» в Саратове заняло второе место на фестивале в ПФО

Граффити «Цветы жизни» Фото: Ольга Симонова

Граффитист Юрий Быков из Саратова занял второе место на фестивале стрит-арта в ПФО «ФормART».

Напомним, художник нарисовал граффити «Цветы жизни» на фасаде дома на Советской/Рахова.

Арт-объект посвящен медицинским работникам, которые активно борются с коронавирусной инфекцией.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, Быков занял второе место по итогам онлайн-голосования.

В субботу, 14 ноября, в 15:00 по московскому времени на сайте конкурса пройдет трансляция подведения итогов фестиваля и будут определены победители.

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