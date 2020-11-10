Следователи ищут свидетелей смертельной аварии в Петровске

В Петровске Саратовской области расследуется уголовное дело о смертельном ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, сейчас ведется поиск очевидцев.

Авария случилась днем 10 августа. На пересечении улиц Кирова и Советская автомобиль Infiniti QХ 80 сбил 68-летнюю женщину, шедшую по переходу. Пострадавшая скончалась на месте.

Сейчас следователи восстанавливают полную картину произошедшего и просят откликнуться всех свидетелей.

- Тех, кому что-либо известно об обстоятельствах произошедшего, просим обращаться в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области по адресу: город Саратов, улица 2-й Московский проезд, 16, кабинет №17, или по телефону 8-927-114-12-30, — говорится в обращении СУ СКР региона.

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