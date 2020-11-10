В Саратовской области люди поменяли фамилии на Греф, Сперанский, Юсупова и Байет

В Саратовской области за десять месяцев 2020 года фамилию или имя поменяли 845 человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном управлении по делам ЗАГС, чаще всего меняют данные в документах, чтобы была одинаковая фамилия с мужем, женой или родственниками. Также причинами являются трудное произношение и неблагозвучность фамилии или имени.

- В этом году много граждан приняли решение стать однофамильцами наших известных современников или исторических личностей. В начале года были зарегистрированы саратовцы с фамилиями Троцкий и Гофман, сейчас к ним прибавились Греф, Сперанский, Юсупова и Байет, — рассказала начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.

Также в результате перемены имени в регионе появились жители именами Юна, Лолита-Аннелиза, Дин, Дора и Раяна.

В Управлении напомнили, что новая фамилия не избавит вас от долгов, кредитов и обязательств. К тому же в Гражданском кодексе прописано о запрете вводить людей в заблуждение «относительно тождества граждан», у которых указано одно и то же имя в удостоверяющих личность документах.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.