Напавшего на инспектора саратовского СИЗО заключенного отправили в колонию на семь месяцев

В Кировском районе Саратова вынесен приговор ранее уже осужденному мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 27-летний заключенный признан виновным в дезорганизации работы учреждения УФСИН.

Вечером 8 мая в СИЗО-1 Саратова проводилась проверка среди заключенных. Из камеры в коридор был выведен 27-летний мужчина. Там он напал на инспектора режима и надзора, сбил с него служебный видеорегистратор и принялся словесно угрожать и нецензурно оскорблять.

Суд суммировал его наказание с прошлым и приговорил к семи месяцам в колонии общего режима.

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