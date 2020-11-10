Напавшего на инспектора саратовского СИЗО заключенного отправили в колонию на семь месяцев

В Кировском районе Саратова вынесен приговор ранее уже осужденному мужчине.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 27-летний заключенный признан виновным в дезорганизации работы учреждения УФСИН.
Вечером 8 мая в СИЗО-1 Саратова проводилась проверка среди заключенных. Из камеры в коридор был выведен 27-летний мужчина. Там он напал на инспектора режима и надзора, сбил с него служебный видеорегистратор и принялся словесно угрожать и нецензурно оскорблять.
Суд суммировал его наказание с прошлым и приговорил к семи месяцам в колонии общего режима.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.