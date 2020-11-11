Ветрено и снежно: какой будет погода 11 ноября

В Саратовской области сегодня, 11 ноября, ожидается выпадение снега, в том числе мокрого.

- Осадки будут местами и небольшие. На дорогах — гололедица, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Ветер подует с северо-запада со скоростью 5–10 м/с, порывы могут достигнуть 15 м/с.

Днем будет не особо тепло — всего -1…+4 градуса.

В 2019 году 11 ноября было чуть комфортнее — столбик термометра показывал +4…+9 градусов.

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