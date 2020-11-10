На Шелковичной не могут отремонтировать водовод из-за припаркованной иномарки

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В Саратове разыскивают владельца иномарки, которая помешала коммунальщикам начать ремонтировать водовод.
- Специалисты не могут приступить к работам на Шелковичной, 186, корпус 3 из-за припаркованного автомобиля Hyundai с госномером о648хв64, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».
Всех, кто знает владельца, просят позвонить в контакт-центр предприятия по номеру (8452) 32-00-00.
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