Подписано соглашение по вопросам присоединения муниципалитетов к Саратову

Подписано соглашение по вопросам присоединения к Саратову сельских территорий. Фото из Instagram Михаила Исаева

В Саратове состоялось подписание соглашения по вопросам возможного присоединения к городу нескольких муниципалитетов: Александровского, Багаевского и Красный Текстильщик.

Как написал на своей странице в Instagram глава Саратова Михаил Исаев, это необходимо для «урегулирования интересов граждан в случае преобразования».

Глава города напомнил, что население ранее высказывало множество опасений о последствиях присоединения. Теперь соглашение, подписанное перед предстоящими публичными слушаниями, призвано их развеять.

Соглашение подразумевает, что Саратов будет содействовать сохранению статуса сельских территорий за присоединенными муниципалитетами. Это поможет сохранить имеющиеся льготы на ЖКУ, налоги, а также оставить в силе доплаты бюджетникам.

В муниципалитетах останутся собственные органы МСУ и депутаты.

- Если преобразование состоится, то освоение и развитие присоединенных территорий будет производиться исключительно с учетом интересов жителей. Такого же принципа мы будем придерживаться и в других вопросах. Как и было предложено ранее, в случае преобразования будет разработана программа развития сельских территорий. В нее войдут мероприятия, направленные на решение проблемных вопросов сел, деревень и поселков, то, что жители озвучили за последние месяцы, — отметил Михаил Исаев.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.